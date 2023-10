जब Shah Rukh को भरी ट्रेन में एक महिला ने जड़ दिया तमाचा, ये था पूरा माजरा | Throwback Thursday

Hindi Video Gallery

Shah Rukh Khan Was Slapped By A Woman Intrain When He Entered First Time In Mumbai

जब Shah Rukh को भरी ट्रेन में एक महिला ने जड़ दिया तमाचा, ये था पूरा माजरा | Throwback Thursday

जब Shah Rukh को भरी ट्रेन में एक महिला ने जड़ दिया तमाचा, ये था पूरा माजरा | Throwback Thursday

Throwback Thursday: बॉलीवुड सेलेब्स से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं. जिन्हें जानने के बाद अक्सर उनके फैंस हैरत में आ जाते हैं. जिनमें सुपरस्टार Shah Rukh Khan की जिदंगी से जुड़ी कुछ बातें भी हैं. जिन्हें जानकर अक्सर उनके फैंस हैरान हो जाते हैं. उन्हीं किस्सों में से एक है शाहरुख खान का ट्रेन का किस्सा, जब उन्हें मुंबई आते हुए एक महिला ने जोरदार थप्पड़ मार दिया था. तो आज इस वीडियो हम आपको शाहरुख़ से जुड़े इस किस्से के बारे में बताएँगे. Watch video to know more

Trending Now