Aryan Khan Drug Case Latest news and updates : बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरूख ख़ान बेशक की आर्यन ख़ान के साथ एक खास रिश्ता शेयर करते हैं. एक्टर की इंस्टाग्राम पोस्ट से यह अंदाज़ा लगाया जा (Shahrukh Khan meets Aryan Khan in jail)सकता है की वो अपने बच्चों के कितने करीब हैं. शाहरुख खान, गुरुवार को अपने बेटे आर्यन ख़ान से मिलने आर्थर जेल रोड पहुंचे. रिपोट्स के मुताबिक, आर्यन को अपने पिता से केवल 15 मिनट(Aryan Khan drug case latest news and updates) के लिए ही मिलने का मौका मिल पाया. बता दें कि, 20 अक्टूबर को सोशल NDPS कोर्ट द्वारा आर्यन की बेल को फिर से ख़ारिज कर दिया गया था जिससे वह काफी (Aryan Khan Live updates)मायूस हो गए थे. आर्यन को 3 अक्टूबर को NCB द्वारा ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल वह आर्थर रोड जेल में हैं. उनकी अगली सुनवाई अब 26 अक्टूबर को होगी. आइए जानते हैं पूरी खबर इस वीडियो में.Also Read - Aryan Khan Arrest Update : जानें क्यों शाहरुख ख़ान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में नही मिली बेल, वीडियो देखें