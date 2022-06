Mental Health tips by Shilpa Shetty : एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपनी लीन बॉडी और फिटनेस की वजह से जानी जाती हैं. शिल्पा अपनी फिटनेस और वर्कआउट को लेकर काफी पार्टिकुलर हैं. 46 की (Mental health tips by Shilpa Shetty) होने के बावजूद भी वह किसी 25 साल की हीरोइन से कम नहीं लगती. शिल्पा का मानना है की तन और मन को फिट रखने के लिए योगा और एक्सरसाइज एक सही विकल्प है. वे(Shilpa Shetty Suryanamskar) इसे लेकर अपने सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमे उन्होंने मेंटल हेल्थ को लेकर अपना(Shilpa Shetty latest Instagram post) मंत्रा किया रिवील. वीडियो देखेंAlso Read - Benefits Of Jackfruit Seeds: कटहल के बीज खाने के हैं यह लाजवाब फायदे, डाइट में ज़रूर करें शामिल - Watch