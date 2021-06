Shraddha Arya Bold Pictures In Pink Floral Monokini See Actress Hot Avatar: टीवी शो ‘कुंडली भाग्य’ में प्रीता के किरदार निभा रही श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya) ने अपनी नई इंस्टाग्राम पोस्ट से तलहका मचा दी हैं, दरअसल एक्ट्रेस नई ताजी तस्वीरों से फैंस उनका हॉट लुक देखकर अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहे हैं. इन तस्वीरों में श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya) फ्लावर प्रिंडेट पिंक मोनोकनी पहने हुए शॉवर लेती हुई दिख रही हैं जिसमें वो बेहद हॉट लग रही हैं. श्रद्धा (Shraddha Arya) की इन तस्वीरों में वह अलग-अलग तरीके से पोज देते हुए दिख रही हैं, शॉवर का एंज्वॉय करते हुए वह बेहद कूल दिख रही हैं. श्रद्धा आर्या (Shraddha Arya) की इन तस्वीरों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने बोल्डनेस से सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दी हैं. Also Read - Kundali Bhagya फेम श्रद्धा आर्या एक एपिसोड की लेती हैं इतनी फीस, सुनकर चकरा जाएगा सिर