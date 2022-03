Siddharth Nigam New Song: सिद्धार्थ निगम (Siddharth Nigam) ने इंडिया डॉट कॉम (India.com) से ख़ास बातचीत की है. सिद्धार्थ का नया सॉन्ग ‘तुम मिली’ (Siddharth Nigam New song) 13 मार्च को रिलीज हुआ. उन्होंने यह गाना अपने फैंस को डेडिकेट किया है. सिद्धार्थ बताते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा नहीं था कि वह ऐसा गाना (Tum Mili new song) लिखेंगे और गाएंगे. यह गाना लिखना उनके लिए आसान नहीं था. इस गाने में उनके साथ सुरभि मेहरा (Surbhi Mehra) नज़र आ रही हैं. फैंस इस गाने को ख़ूब पसंद कर रहे हैं. सिद्धार्थ ने 7 घंटे में गाने की शूटिंग कंप्लीट की. सिद्धार्थ ने अपने नए गाने को लेकर काफी दिलचस्प बातें शेयर की हैं. वीडियो में विस्तार से जानें. Watch VideoAlso Read - Poonam Pandey Birthday Special: जब पूनम पांडे से पूछा गया यह सवाल, तो जानें लोगों के क्या थे मजेदार जवाब