Sidharth Kiara To Sara Ali Khan These Celebs Attended Ganpati Puja In Manish Malhotra House

Sidharth -Kiara से लेकर Sara Ali Khan तक, Manish Malhotra के घर बप्पा का स्वागत करने पहुंचे ये Stars

Ganesh Chaturthi 2023: गणेश चतुर्थी पर Kiara Advani और Sidharth Malhotra सहित कई सितारों ने Manish Malhotra के घर बप्पा के दर्शन किए. गणेश चतुर्थी के पवन अवसर पर मनीष मल्होत्रा के घर में गणेश चतुर्थी के लिए विशेष आयोजन किया गया था और कई बॉलीवुड सेलेब्स ने इसमें शामिल हुए. इस अवसर पर Riteish Deshmukh, Sara Ali Khan, Karan Johar और Ananya Pandey स्टाइलिश और देसी अंदाज़ में स्पॉट हुए. Watch video to know more

