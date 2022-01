What is Metaverse: पंजाबी प्लेबैक सिंगर दलेर मेहंदी जिन्होंने कई लाजवाब बॉलीवुड ट्रैक्स जैसे बोलो ता रा रा और रंग दे बसंती में अपनी आवाज़ का जादू चलाया है, इस साल गणतंत्र दिवस में (Daler Mehndi in metaverse event)होने जा रहे भारत के पहले मेटावर्स इवेंट में परफॉर्म करते हुए जल्द नज़र आयेंगे. इसी के साथ वे मेटावर्स कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय बनेंगे. उन्होंने (Daler Mehndi latest news) इस बात की जानकारी अपने (Republic Day 2022) इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए अपने फैंस को दी. दलेर मेंहदी बॉलीवुड हिट गाने नमोह नमोह और जागो इंडिया का प्रदशन करने वाले हैं. साथ ही वे पीएम नरेंद्र मोदी को एक स्पेशल (India’s first metaverse event) सांग समर्पित करेंगे. इस वीडियो में जानिए क्या है मेटावर्सAlso Read - Republic Day Parade के लिए गाइडलाइंस जारी, शामिल होने के लिए यह सर्टिफिकेट जरूरी; 15 साल तक के बच्चों को नो एंट्री