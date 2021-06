जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके चेहरे पर फाइन लाइंस, झुर्रियां होने लगती हैं जिस कारण आपकी स्किन ढीली (Sagging Skin) पड़ने लगती है. ये बदलाव अक्‍सर 35 की उम्र (how to tighten skin) के बाद देखने को मिलता है. हालांकि आप अपनी ढीली हुई स्किन को दोबारा टाइट करने के लिए और एजिंग के लक्षणों को डिले करने के लिए कुछ उपाय अपना सकती हैं (top 5 tips to tighten skin for 35 years and above).

एग व्हाइट और शहद

एग व्हाइट में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है जो आपकी स्किन को ढीला होने से बचाता है. यह आपकी स्किन सेल्स को रीबिल्ड करता है और आपकी स्किन के टेक्सचर को निखारता है. इसके लिए आपको एग व्हाइट और शहद को अच्छे से मिला लेना है और उसे अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं, और फिर ठंडे पानी से धो लें, इसे महीने में 3 बार अवश्य करें.

ग्राउंड कॉफी और नारियल का तेल

कॉफी में कैफ़ीन होता है जो आपकी स्किन को मॉइश्चराइज करने के साथ-साथ उसे सॉफ्ट और कठोर भी बनाता है. ग्राउंड कॉफी आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करती है और इसमें मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट्स एजिंग प्रोसेस को डिले करते हैं. इसके लिए आपको कॉफी, कोकोनट ऑयल, दालचीनी और ब्राउन शुगर को एक साथ मिला लेना है.

ऑयल मसाज

ऑयल मसाज न केवल आपकी स्किन को टाइट करती है बल्कि उसे स्मूथ और क्लीयर भी बनाती है. आप मसाज करने के लिए ऑलिव ऑयल का प्रयोग कर सकती हैं क्योंकि इसमें विटामिन ई और ए होता है. इसमें एंटी एजिंग गुण भी होते हैं.

Cucumbers

रोजमेरी ऑयल और खीरा रोजमेरी ऑयल आपकी स्किन को टोन करने में और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करता है. यह एंटी ऑक्सिडेंट से भरपूर होता है जो एजिंग की प्रक्रिया को डिले करते है.

एलोवेरा जेल

स्किन को टाइट करने के लिए एलोवेरा जेल बेस्ट रेमेडी होती है. इसमें मैलिक एसिड होता है जो स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है. इसे हफ्ते में 3 से 4 बार करें.