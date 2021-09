Smartphone Addiction : मोबाइल फोन्स हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. ऑफिस का काम हो या फिर एंटरटेनमेंट, हम हर छोटी ( steps to avoid excessive use of phone)चीज के लिए अपने स्मार्टफोंस पर निर्भर करते हैं और अपना ज्यादातर वक्त मोबाइल या फिर लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बिताते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं( Smartphone addiction) की मोबाइल फोन्स को लगातार यूज करने से इसका दिमाग पर कितना नेगेटिव असर पड़ता है? जी हां, मोबाइल फोन्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से आप (How to reduce mobile screen time)स्ट्रेस और एंक्साइटी जैसे प्रोब्लेम्स फेस कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है की आप अपनी इस आदत को कंट्रोल करें और मोबाइल स्क्रीन के सामने ज़्यादा समय न बितायें. आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे तरीके जो आपकी मोबाइल की इस लत को दूर करने में होंगे मददगार. वीडियो देखें.Also Read - Benefits of Ghee : घी का सेवन करने से नहीं होता मोटापा | जानिए रोज़ाना घी खाने के बेमिसाल फायदे !