Alia Bhatt And Ranbir Kapoor Marriage updates : रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी के रयूमर्स आजकल पूरे इंटरनेट पर छाएं हुई हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणबीर और आलिया इस साल दिसंबर में शादी करने वाले हैं और फिलहाल अपनी शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं. जहां (Soni Razdan on wedding dates of Ranbir and Alia)फैंस को उनकी शादी का बेसब्री से इंतजार हैं, वहीं वेटेरन एक्टर्स और आलिया भट्ट की मां सोनी राज़दान ने फाइनली इस जोड़े की शादी के डेट्स के ऊपर किया खुलासा. India. com को दिए इस ख़ास एक्सक्लूजिव इन्टरव्यू में सोनी राज़दान ने की रणबीर (Ranbir Kapoor and Alia Bhatt's marriage latest news and updates)और आलिया के मैरिज डेट्स को रिवील. देखिए यह वीडियो और जानिए की उन्होंने इस जोड़े के बारे में और क्या बातें कहीं.