Soni Razdan Exclusive Conversation: वेटरन एक्ट्रेस सोनी राजदान जल्द नज़र आने वाली है नेटफ्लिक्स की अपकमिंग सिरीज़ Call My Agent में. इस सिरीज़ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसमें सोनी राज़दान के साथ आयुष मेहरा, अहाना कुमरा और रजत कपूर जैसे कलाकार भी नज़र आएंगे. बॉलीवुड(Soni Razdan on Alia Bhatt's debut) लाइफ को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेगमेंट में Call My Agent की स्टार कास्ट ने की एकदूसरे के साथ हुए शूटिंग एक्सपीरियंस, उनकी आपस की(Soni Razdan exclusive) बॉन्डिंग और फन मोमेंट्स के बारे में बात. वहीं सोनी राज़दान चर्चा करती नज़र आई आलिया भट्ट के डेब्यू के बारे में. देखिए यह खास बातचीत और जानिए सोनी राजदान ने क्या बातें की रिवील.