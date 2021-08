Bollywood on Afghanistan Crisis, From Sonu Sood to Rhea Chakraborty, know the thoughts of celebrities on Afghanistan Crisis: तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को अपने कब्जे में ले लिया और इस मुद्दे पर हमारे बॉलीवुड सितारों ने भी सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त किए हैं. सोनू सूद, अरमान मालिक, रिहा चक्रबोर्ती और भी कई सितारों ने अपने मन की बात सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिये रखी है. भूमि पेडनेकर ने यह भी लिखा कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उससे उनका दिल टूट गया है. (Bhumi Pednekar also wrote that she is heartbroken by what is happening in Afghanistan.) आइये जानते हैं क्या हैं वो पोस्ट.Also Read - Sidnaaz Appear in Bigg Boss OTT: स्पॉट किए गए बिग बॉस OTT के सेट पर ! वीडियो देखें