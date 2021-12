Coronavirus transmission can be reduced by up to 95% with the help of a special Chewing Gum: कोरोना वायरस को फैलने से एक Chewing Gum रोक सकता है जिसे University of Pennsylvania के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है. प्रोटीन के जिस हिस्से के सहारे यह वायरस शरीर के भीतर घुसता है, उसी की कॉपी बनाकर वैज्ञानिकों ने वायरस को चकमा देने की कोशिश की है.Also Read - Omicron Good News: घबराने की जरूरत नहीं, डेल्टा से ज्यादा गंभीर नहीं Omicron, 'सभी वैक्सीन काम करेंगी'

COVID-19 के वायरस को फैलने से रोकेगा 50mg का एक Chewing Gum University of Pennsylvania के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा Chewing Gum विकसित किया है जो कोरोना के संक्रमण को 95% तक कम कर सकता है SARS-COV-2 का वायरस संक्रमित व्यक्ति के saliva में सबसे ज़्यादा पाया जाता है यह नया Chewing Gum मुँह में मौजूद वायरस को लगभग खत्म कर सकता है Chewing gum में protein traps होते हैं जो saliva में मौजूद वायरस की संख्या को कम कर देते हैं SARS-CoV-2 का वायरस ACE2 proteins को सीढ़ी बनाकर अंदर घुसता है ये Protein cells मनुष्य के शरीर में निश्चित कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं वैज्ञानिकों ने जो Chewing Gum विकसित किया है उसमें ACE2 protein की कॉपी है शोधकर्ताओं ने कोविड 19 से संक्रमित व्यक्तियों का saliva लिया और saliva samples को gum के चूर्ण में मिलाया वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष में पाया कि वायरस इस नकली ACE2 प्रोटीन से चिपक जाता है इसे एक तरह से वायरस को चकमा देना कह सकते हैं