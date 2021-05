दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी. धीरे-धीरे मुंबई की टीम अब लय में लौटती दिख रही है. दोनों टीमों का यह इस सीजन का दूसरा मुकाबला है.

वीडियो में जानिए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH), मुंबई इंडियंस (MI Rohit Sharma) की संभावित टीम Playing 11s (SRH vs MI playing 11), अरुण जेटली स्टेडियम पिच रिपोर्ट, (SRH vs MI Arun Jaitley Stadium Delhi pitch report) मौसम का हाल (SRH vs MI Delhi Weather), मैच वेन्यू और मैच की डिटेल्स.

सनराइजर्स हैदराबाद की संभावित टीम (SRH playing 11)

जॉनी बेयरस्टो (WK), केन विलियमसन (C), मनीष पांडे, केदार जाधव, विजय शंकर, मोहम्मद नबी, अब्दुल समद, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा, खलील अहमद

मुंबई इंडियंस की संभावित टीम (SRH Predicted playing 11)

रोहित शर्मा (C), क्विंटन डि कॉक (WK), सूर्यकुमार यादव, कीरोन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, क्रुणाल पांड्या, जेम्स नीशम, राहुल चाहर, धवल कुलकर्णी, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट