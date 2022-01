How To Send Password Protected Email Using Gmail : Emails आजकल किसी भी ऑर्गनाइजेशन में कम्युनिकेशन का एक बहुत ही कॉमन माध्यम बन चुका है. कई बार हम कुछ ऐसे मेल्स भेजते हैं जिनमें कोई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई गुप्त इंफॉर्मेशन हो और ऐसे मेल्स को सिक्योरिटी या सेफ्टी की जरूरत होती है ताकि (Step by step guide on how to send password protected email via Gmail) इनका किसी गलत हांथ में जाकर गलत इस्तेमाल न हो पाए. इसी लिए Gmail देता यूजर्स को देता है कॉन्फिडेंशियल मोड फीचर, जिसके तहत यूजर्स अपने मेल को भेजने से पहले (How to send email with password ) उसमे पासवर्ड या पासकोड लगा सकते हैं जिससे की मेल्स सिक्योर रहेंगे. इस वीडियो में जानिए की आप सिक्योरिटी पासवर्ड के साथ मेल कैसे भेज सकते हैं. वीडियो में।जानिए स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियलAlso Read - Tutorial: अपने Android Smartphone में ऐसे करें Dark Mode को एनेबल, वीडियो में जानिए आसान तरीका