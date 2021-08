Suhana Khan’s Bollywood Debut, Suhana Khan to make her Bollywood debut with director Zoya Akhtar’s film, Mumbai : जोया अख्तर की फिल्म से शाहरुख खान की बेटी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म एक अंतरराष्ट्रीय कॉमिक आर्ची का रूपांतरण होगी (According to the reports, the film will be an adaptation of an international comic Archie.) सुहाना खान एक्ट्रेस बनना चाहती हैं ये तो बहुत लोग जानते होंगे पर क्या आपको पता है वो एक शार्ट फिल्म में भी नज़र आ चुकी हैं. फिल्म 2019 में रिलीज़ हुई थी. सुहाना खान की बॉलीवुड डेब्यू से जुडी पूरी खबर जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखेंAlso Read - Chitrashi Rawat's Exclusive Interview : चित्राशी ने किआ शाहरुख खान के साथ अपनी बेस्ट मेमोरीज को रिवील ! Watch