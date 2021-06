Prateik Babbar On Sushat singh Rajput Unfulfilled Wish: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की अगले हफ्ते पहली पुण्यतिथि है. पिछले साल 14 जून को वह बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे. ऐसे में उनके खास दोस्त और फैंस उन्हें याद कर रहे हैं और इसी कड़ी में सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म ‘छिछोरे’ में उनके को-स्टार रहे प्रतीक बब्बर ने उनकी एक अधूरी ख्वाहिश के बारे में खुलासा किया है. प्रतीक बब्बर ने का कहना है कि वह खुशनसीब है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम कर पाए. उन्होंने कहा कि फिल्म के सेट पर शूटिंग के दौरान ही उनकी और सुशांत की दोस्ती हुई थी. इसके बाद वह जिम और इवेंट में अक्सर मिलते थे. प्रतीक बब्बर ने एक इंटरव्यू में कहा,”मैं खुशनसीब हूं कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ स्क्रीन शेयर की. मैं सुशांत से जिम और इवेंट में मिलता रहता था. मैं जब भी उनसे मिलता था तो मुझे लगता था कि इस बंदे में कुछ अलग बात है. छिछोरे के दौरान हम दोनों साथ में सीन्स की तैयारियां करते और इसी दौरान उनसे दोस्ती हुई.” इसके साथ ही उन्होंने सुशांत की एक खास विश के बारे में बताया. Also Read - Prateik Babbar ने अपने दिल पर गुदवाया मां Smita Patil का नाम, भावुक हुए लोग