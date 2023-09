Hindi Video Gallery

ये है Hindu का 'सबसे बड़ा मंदिर', America में हो रहा है तैयार । Akshardham Temple in New Jersey

Hindu Temple in New Jersey: America के New Jersey में हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बन कर तैयार हो रहा है. इस स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर को होने जा रहा है. इस निर्माण 2011 में शुरू हुआ था और इसके निर्माण में 12,500 से अधिक स्वयंसेवकों ने मदद की. मंदिर के औपचारिक उद्घाटन से पहले ही यहां दर्शन के लिए रोजाना हजारों लोग आते हैं. 183 एकड़ में बने इस मंदिर को प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार बनाया गया है. इसमें 10,000 मूर्तियों एवं प्रतिमाओं, भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों और नृत्य रूपों की नक्काशी सहित प्राचीन भारतीय संस्कृति को दर्शाया गया है. यह मंदिर कंबोडिया के अंकोरवाट के बाद संभवत: दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है.