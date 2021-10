टी20 विश्व कप 2021 भारत बनाम पाकिस्तान कौन जीतेगा? आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच की, जो 24 अक्टूबर शाम 7:30 बजे खेला जाना है. (t20 world cup IND vs Pak) क्रिकेट के दिग्गज शोएब अख्तर और मोहम्मद कैफ, (Mohammad Kaif and Shoaib Akhtar) भारत बनाम पाकिस्तान मैच का का विश्लेषण. भारत बनाम पाकिस्तान टी20 विश्व कप मैच 24 अक्टूबर प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, मौसम रिपोर्ट और प्रसारण जानकारी. (IND vs PAK playing 11, match prediction, pitch report, dubai weather) Watch video.