T-20 World Cup 2022: टी-20 वर्ल्ड कप 2022 का आरंभ हो चुका है. आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वॉर्म अप मैच था. जिसमें टीम इंडिया ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी है. टी20 वर्ल्ड कप 2022 की प्रबल दावेदार ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारतीय टीम ने 6 रनों से हरा दिया है. गाबा क्रिकेट ग्राउंड पर वापसी कर रहे भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी ने आखिरी ओवर में मैच को पूरी तरह से बदल दिया. कंगारू टीम बहुत तेजी से एकतरफा जीत की तरफ बढ़ ही रही कि 19वें ओवर में गेंद मोहम्मद शमी के हाथों में आई. जिसके बाद इस घातक गेंदबाज की गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम ने घुटने टेक दिए. देखें वीडियो……