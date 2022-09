T20 World Cup ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर में खेला जाना है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 2022 टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. रोहित शर्मा को टीम का कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है. इस वीडियो में हमने ICC T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया की टीम और मैच शेड्यूल का विवरण साझा किया है.रोहित शर्मा (सी), केएल राहुल (वीसी), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, आर पंत (डब्ल्यूके), दिनेश कार्तिक (डब्ल्यूके), हार्दिक पांड्या, आर अश्विन, वाई चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, बी कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंहस्टैंडबाय खिलाड़ी: मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई, दीपक चाहर.

T20 World Cup – Team India Schedule

23 October – India vs Pakistan

Oct 27 – Ind vs TBD

Oct 30 – India vs South Africa

2 Nov – Ind vs Bangladesh

6 Nov – Ind vs TBD

9 and 10 Nov – Semi Final

13 Nov – Final