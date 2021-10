Tapsee Pannu Exclusive Interview : ऐक्ट्रेस तापसी पन्नू जिन्हें आखिरी बार फिल्म हसीन दिलरुबा में विक्रांत मैसी के अपोजिट देखा गया था, उन्हें बॉलीवुड में वूमेन ओरिएंटेड फिल्म्स करने के लिए जाना जाता है. जल्द(Tapsee Pannu Exclusive interview) ही वह अपनी आगामी फिल्म रश्मी रॉकेट में नजर आने वाली हैं. यह फिल्म फीमेल एथलीट्स के स्ट्रगल को बयां करेगी. बॉलीवुड लाइफ से इस खास बातचीत (Tapsee Pannu on Rashmi Rocket and more)के दौरान उन्होंने रश्मी रॉकेट के बारे में चर्चा की. आइए इस वीडियो में जानते हैं उन्होंने और क्या क्या बातें की.Also Read - Web Series & Films: 'रश्मि रॉकेट' से 'सरदार ऊधम' तक, दशहरे को धमाकेदार बनाएंगी ये फिल्में और वेब सीरीज- देखें लिस्ट