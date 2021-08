Exclusive Interview : ‘फर्स्ट्स’ सीजन 6 की स्टार कास्ट तारा अलीशा बेरी और करण जोतवानी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में,(In an exclusive conversation with the star cast of ‘Firsts’ Season 6, Tara Alisha Berry and Karan Jotwani )करण ने एक तारीफ साझा की जो उनके दिल को छू गई, उन्होंने यह भी कहा कि यह सीरीज हर किसी के लिए नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जिससे चुनिंदा जोड़े गुजरते हैं, कहानी एक्सीडेंटल प्रेग्नेंसी के इर्द-गिर्द घूमती है. स्टार्टकास्ट ने शूटिंग के दौरान उनके सामने आई चुनौतियों का भी खुलासा किया. (Startcast also revealed the challenges they faced during the shoot)अधिक जानने के लिए देखें यह मजेदार इंटरव्यू.Also Read - "हंसी मज़ाक में हो गया" जानिए मानवी गांगरू के शो 'काली पीली टेल्स ' की कुछ अनसुनी बातें : Exclusive Interview