Steps to separate music and voice out of a song : क्या आप अपने मनपसंद गाने का कराओके या इंस्ट्रुमेंटल ट्रैक बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको गाने में से म्युजिक और वॉयस को अलग करना नही आता ? तो(How to remove music and voice from a song) आज हम लाएं है आपके इस परेशानी(Steps to extract voice and music from a song) का समाधान. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे की आप कैसे किसी भी गाने में से म्यूजिक या वॉयस को रिमूव कर सकते हैं और उसका बैकिंग ट्रैक बना सकते हैं. आपको बस इन सिम्पल स्टेप्स को फॉलो करना होगा. तो आइए जानें क्या है वो स्टेप्स.Also Read - Best Gaming Smartphones To Buy: यह रही 5 टॉप गेमिंग स्कार्टफोंस की लिस्ट अंडर Rs.35,000, वीडियो देखें