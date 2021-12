Tecno Spark 8 launch in India : स्मार्टफोन कंपनी टेक्नो जल्द ही अपना नया बजट स्मार्टफोन Tecno Spark 8T को भारतीय बाज़ार में उतारेगी. इस अपकमिंग स्मार्टफोन के टीजर(Tecno Spark 8T launch date in India) को कंपनी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर साझा किया. टेक्नो स्पार्क 8T में हमें काफी लेटेस्ट फीचर्स मिलेंगे. इसकी संभावित फीचर्स और स्पेक्स की बात की जाए तो यूजर्स(Tecno Spark 8T features and price) इसमें 6.52 इंच एचडी डिस्प्ले सपोर्ट, 720×1600 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन, 4GB रैम और 64 GB स्टोरेज ऑप्शन और MediaTek Helio G35 चिपसेट जैसी बेहतरीन फीचर्स का लाभ उठा(Tecno Spark 8T)पाएंगे. इस नए लॉन्च के फीचर्स, प्राइस और स्पेक्स पर डिटेल में जानकारी पाने के लिए देखिए यह वीडियो.Also Read - Cryptocurrency Bill India Latest News: प्रस्तावित Bill में Crypto Payments ka मतलब जेल, जानें क्यों | Watch Video