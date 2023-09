Hindi Video Gallery

Thankyou For Coming Trailer Launch Event Shehnaaz Gill Bhumi Pednekar Kusha Kapila And Dolly Singh Raises Temperature With Her Boldest And Sexy Looks

Thankyou For Coming के ट्रेलर लॉन्च पर Bhumi, Shehnaaz और Kusha ने दिखाया अबतक का बोल्डेस्ट अवतार

Thank You For Coming का ट्रेलर आज रिलीज़ हो गया है, और बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये फिल्म दोस्ती , प्यार , सेक्स और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बनाई गई है. Watch video to know more details

Bhumi Pendnekar, Shehnaaz Gill, Dolly Singh, Kusha Kapila,Shibani Bedi इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म Thank You For Coming का जोर शोर से प्रमोशन कर रही है. अपनी फिल्म की प्रमोशन के दौरान स्टार कास्ट को मुंबई के इंफिनिटी मॉल में स्पॉट गया. फिल्म की स्टार कास्ट बहुत ही बोल्ड और हॉट लुक में नज़र आई. Bhumi Pendnekar white short dresss में बेहद क्यूट लग रही हैं. Kusha Kapila भी रेड कलर के Three piece co-ord set में एक दम बोल्ड नज़र आई. Dolly Singh ब्लैक कलर की One shoulder short dress में काफी सेक्सी दिखाई दे रही है. Shibani Bedi ब्लू कलर की plunging neck line high tigh sleek dress में Gorgeous नज़र आई. Shehnaaz Gill Deep neck kaftan dress में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है. आपको ये भी बता दे की फिल्म Thank You For Coming का ट्रेलर आज रिलीज़ हो गया है, और बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये फिल्म दोस्ती , प्यार , सेक्स और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बनाई गई है.

