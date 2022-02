Upcoming Bollywood Films And Series That Will Release In February: अगर आप कुछ बढ़िया और धमाकेदार फिल्में देखने की सोच रहे हैं तो घबराइए नहीं क्योंकि इस साल फरवरी में रिलीज़ होने जा रही हैं लग तगड़ी बॉलीवुड(Films that will release n February) फिल्में और वेब सिरीज़ जो की(Upcoming releases in Feb) बेशक ही आपको अपनी टीवी और फोन स्क्रीन्स (Upcoming Bollywood films in February) से जोड़े रखेंगी. माधुरी दीक्षित की वेब सिरीज़ The Fame Game से लेकर तापसी पन्नू की फिल्म Looop Lapeta तक, जानिए कौन कौन सी फिल्में होंगी इस फरवरी में रिलीज़. वीडियो में जानिए पूरी लिस्ट.Also Read - EXCLUSIVE: Richa Chadha ने Pratik Gandhi संग सेट पर बने फूड बॉन्डिंग पर की चर्चा, Watch