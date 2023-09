Hindi Video Gallery

The Great Indian Family Trailer Twitter Review: भजन कुमार बन दर्शकों को खूब हसाएंगे Vicky Kaushal

बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल की नई फिल्म ‘द ग्रेट इंडियन फैमिली’ का धांसू ट्रेलर रिलीज हो गया है. इसमें विक्की के साथ मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर भी नजर आएंगी. इस फैमिली-कॉमेडी मूवी को विजय कृष्ण आचार्य ने डायरेक्ट किया है और कहानी भी इन्होंने ही लिखी है. वहीँ आदित्य चोपड़ा के यश राज फिल्म्स के बैनर तले यह फिल्म प्रोड्यूस हुई है. फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है. लोग कमैंट्स कर उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे है. Watch video to know more details

