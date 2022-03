The Kashmir Files Vs Radhe Shyam: विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स आजकल जमकर सुर्खियां बटोर रही है. फिल्म को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. इसकी कहानी कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार को दर्शाती है. यह फिल्म दर्शकों पर(Radhe Shyam box office collection) जबरदस्त छाप छोड़ रही है. द कश्मीर फाइल्स रिलीज़ होते ही बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करती नज़र आ रही है. बता दें कश्मीर फाइल्स के साथ ही प्रभास की फिल्म राधे श्याम भी रिलीज़ हुई है जो की साउथ में बॉक्स ऑफिस पर जमकर अपना जलवा दिखा रही है. लेकिन अगर फिल्म की हिंदी वर्जन की बात की जाए तो फिल्म अबतक कुछ ख़ास कमाई नहीं कर पाई है. इन दोनो ही फिल्म्स को रिलीज हुए एक (The Kashmir Files box office collection) हफ्ता हो चुका है, मगर ऐसा लगता है की महज़ 14 करोड़ में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स 300 करोड़ की बनी फिल्म राधे श्याम पर हावी हो चुकी है. द कश्मीर फाइल्स ने 3 दिन में 25.5 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई की जबकि (The Kashmir Files Vs Radhe Shyam)राधे श्याम ने दूसरे दिन 24 से 27 करोड़ कमाए. इसमें कोई दो मत नहीं की द कश्मीर फाइल्स लोगों के दिलों और जहन में जगह बना चुकी है. वीडियो में जानिए इन फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और भी डिटेल में.Also Read - शिवम शर्मा ने Lock UPP में किया चौंका देने वाला खुलासा, अपनी मां की तलाकशुदा दोस्त के साथ हुए थे Physical