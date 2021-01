The Kapil Sharma Show going off-air: टीवी इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकार कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का सुपरहिट कॉमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) जल्द ही बंद हो जाएगा. सुनने में आ रहा है कि कपिल शर्मा की पत्नी गिन्नी चतरथ (Ginni Chatrath) इस समय प्रेग्नेंट हैं और अपना दूसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रही हैं. इस समय कपिल शर्मा अपनी पत्नी गिन्नी चतरथ के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, जिस कारण उन्होंने यह कदम उठाने का फैसला किया है.मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जैसे ही कोरोना काल खत्म हो जाएगा और बॉलीवुड फिल्में रिलीज होना शुरू हो जाएंगी, वैसे ही ‘द कपिल शर्मा शो’ (Kapil Sharma comedy Show) के नए सीजन की टीवी पर वापसी होगी. Also Read - The Kapil Sharma Show: फैंस को लगेगा झटका बंद हो जाएगा सबको हंसाने वाला 'द कपिल शर्मा शो', जानें क्या है खबर