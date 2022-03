Low Budget Movie With Highest collection: इन दिनों द कश्मीर फाइल्स की चर्चा जोरों-शोरों से चल रही है. विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) के निर्देशन में बनी इस फिल्म का ( small budget movies achieved big success) बजट 15 करोड़ रुपए है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. यह फिल्म दर्शकों को भारी (small budget films with good collection) संख्या में सिनेमाघरों तक खींचने में (small budget movies bollywood) कामयाब भी रही है. वहीं 15 करोड़ रुपये के बड़े (low budget movies) बजट में बनी सीक्रेट सुपरस्टार (Secret Superstar) फिल्म ने दुनिया भर में 965 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इस फिल्म में एक लड़की गायिका बनने की ख्वाहिश रखती है, लेकिन अपने रूढ़िवादी पिता (low budget movies with box office collection) के कारण उसे अपनी पहचान छिपानी पड़ी. इस फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपए था. बॉलीवुड में ऐसी (bollywood small budget movies list) कई फिल्में हैं जो कम बजट में बनकर भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. उन सभी फिल्मों के बारे वीडियो में विस्तार से जानें.Also Read - Emraan Hashmi Birthday Special: राज-3 में था जबरदस्त किसिंग सीन, एक्ट्रेस विपाशा बसु को इमरान ने किया था 20 मिनट किस