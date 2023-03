Same Sex Marriage: समलैंगिग विवाह करने पर इन देशों में मौत की सजा, क्या भारत में बनेगा कानून? | Watch

दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां अगर पुरुष ने पुरुष से और महिला ने महिला से विवाह किया तो मौत की सजा मिल सकती है. समलैंगिक विवाह यानी Same sex marriage को लेकर भारत में कोई कानून नहीं है. सरकार ने भी supreme court में ये साफ कर दिया है वो same sex marriage के पक्ष में नहीं है. लेकिन क्या आप जानते हैं 30 देश ऐसे हैं जहां same sex marriage legal है और कुछ देश ऐसे हैं जहां Same sex marriage पर मौत की सजा मिलती है.