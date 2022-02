इतिहास हमें सिखाता है साथ ही अतीत में हुई भूल को सुधारने और उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का अवसर भी देता है. आज 3 फरवरी (3 February) है और आज के दिन सदाशिव राव भाऊ (Sadashiv Rav Bhau) के नेतृत्व में मराठा सेना (Maratha Army) ने निजाम को हराया, मुंबई और कुर्ला (Mumbai and Kurla) के बीच पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन (Electric Train) चली, भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कोयला आधारित (Coal Based Fertilizer Plant) उर्वरक संयंत्र की शुरुआत, अंडर-19 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप (Under 19 cricket world cup) में भारत लगातार चौथी बार चैंपियन (India became champion consecutively fourth time) बना. [Watch Video]