History of the Day, January 12: इतिहास हमें सिखाता है साथ ही अतीत में हुई भूल को सुधारने और उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का अवसर भी देता है. आज 12 जनवरी (January 12) है और आज के दिन महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) ने अपना अंतिम भाषण दिया था, भारत के पूर्व गेंदबाज (Cricketer) बापू नाडकर्णी (Bapu Nadkarni) ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसका टूटना असंभव सा है, मानव क्लोन (Human Cloning) को यूरोप ने प्रतिबंधित किया, दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ आरएमएस क्वीन मैरी 2 (RMS Queen Marry 2) पहली बार सफर पर निकला.