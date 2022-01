इतिहास हमें सिखाता है, साथ ही अतीत में हुई भूल को सुधारने और उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का अवसर भी देता है. आज 19 जनवरी (January 19) है और आज के दिन जापान (Japan) और अमरीका (United States of America) ने एक दूसरे की सुरक्षा के लिए लंबे Cold War के बाद एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए, इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) को प्रधानमंत्री के लिए काँग्रेस पार्टी ने चुना, अमरीका के मियामी शहर (Miami City) में एक ऐसी मौसमी घटना हुई जो किसी अचंभा से कम नहीं थी, कंप्यूटर का पहला वायरस (First Computer Virus) प्रोग्राम (Program) दुनिया के सामने आया और आई बी एम कंप्यूटर्स (IBM Computers) को प्रभावित किया. (To know more watch this video)