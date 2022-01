We can learn from our past which is part of History. How our societies, systems, ideologies, governments, cultures and technologies were built, how they operated, and how they have changed. क्या आप लुइस हेमिल्टन को जानते हैं. लुइस हेमिल्टन भी फॉर्मूला वन कार रेसर हैं और उन्होंने भी Michael Schumacher की तरह सात बार फॉर्मूला वन रेस जीती. कौन हैं भारत की पहली महिला शिक्षिका?