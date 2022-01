इतिहास हमें सिखाता है, साथ ही अतीत में हुई भूल को सुधारने और उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का अवसर भी देता है. आज 22 जनवरी (January 22) है और आज के दिन बोस्टन और न्यूयॉर्क (Boston and New York) के बीच 1673 में पहली डाक सेवा (Postal Service), दृष्टिहीनों (Blind Persons) के लिए देहरादून (Dehradun) में राष्ट्रीय पुस्तकालय (National Library), दुर्गापुर में इस्पात कारखाना (Durgapur Steel Plant) शुरू हुआ, लंदन (London) और न्यूयॉर्क (New York) के बीच पहली व्यावसायिक शुरू हुई.