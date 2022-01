इतिहास हमें सिखाता है, साथ ही अतीत में हुई भूल को सुधारने और उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का अवसर भी देता है. आज 26 जनवरी (January 26) है और आज के दिन भारतीय संविधान (India Constitution) लागू हुआ, भारत को पहला राष्ट्रपति (First President of India) मिला, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह (National Emblem of India) को मान्यता मिली, राष्ट्रीय पक्षी (National Bird) को मान्यता दी गई, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति (First Women President) ने परेड की सलामी ली, भारतीय संघीय अदालत (Indian Federal Court) का नाम बदलकर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय पड़ा (Supreme Court of India). (Watch Video to know more)