History of the Day, January: इतिहास हमें सिखाता है साथ ही अतीत में हुई भूल को सुधारने और उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का अवसर भी देता है. आज 15 जनवरी (15 January) है और आज के दिन के एम करिअप्पा ने 1949 में भारतीय थल सेना के पहले Commander-In-Chief का पदभार संभाला. FCI की स्थापना आज के दिन ही 1965 में की गई थी. भारतीय गेंदबाज नरेंद्र हिरवानी ने एक रिकॉर्ड बनाया जो किसी और ने नहीं बनाया.