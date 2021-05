Tips for Haircare Home Remedies: बाल इंसान के शरीर का एक अहम हिस्सा होते हैं. और बात अगर महिलाओं की हो तो उन्हें अपने बाल काफी पसंद होते हैं. हर महिला चाहती है कि उसके लंबे, घने और काले बाल हो लेकिन संभव नहीं होता. यदि आप अपने बालो के झड़ने और उनके पतला होने से परेशान हैं तो टेंशन ना ले. आज हम आपको Video में कुछ ऐसे घरेलू उपाय (Tips for Haircare Home Remedies) बताएंगे जिनके प्रयोग से आपके बाल मोटे, घने, लम्बे और खुबसूरत बन जाएंगे. Also Read - Tips For Hairs: काले ,घने और लंबे बाल कोई सपना नहीं, इन आसान घरेलू उपायों को एक बार जरूर आजनाएं

Tips for Haircare (Home Remedies): घने बालों के लिए घरेलू टिप्स

प्याज- प्याज में एंटीमाइक्रोबियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो बालों को मजबूत बनाने के साथ स्कैल्प की समस्याओं को भी दूर करते हैं.

मेथी के बीज- बालों को झड़ने से रोकने और उन्हें बढ़ाने के लिए मेथी प्रभावी रूप से काम करता है. मेथी में प्रोटीन, आयरन और निकोटिनिक एसिड होता है

कैमिकल्स से बचें- बाल पतला होना और गिरना तब शुरू होता हैं जब उनका अच्छे से ध्‍यान नहीं रखा जाता. इसके लिए जरूरी है कि आप बालों पर कैमिकल्स का इस्तेमाल ना करें.

गीले बालों को नेचुरल तरीके से सूखने दें- बालों को सूखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्‍तेमाल न करें, बल्कि उसे नेचुलर तरीके से सूखने दें और तभी बालों में कंघी करें.

तेल- सुबह तेल लगाने से दिनभर आपका तेल वाला सिर कई सारी धुल अपनी और आकर्षित कर लेता हैं जो आपके स्केल्प और बालो को डेमेज करती हैं. इसलिए नारियल तेल लगाने का यह तरीका आजमाए.