Phone Use In Toilet: टॉयलेट में Mobile Phone चलाते हैं तो आज से करे बंद, वरना इस जानलेवा बीमारी के हो सकते हैं शिकार |Watch Video

Side Effects of Using Mobile Phone In Toilet: आजकल फोन के बिना जिंदगी का गुजारा नहीं है. लोग सोते-जागते, उठते-बैठते और खाना खाते हुए फोन का इस्तेमाल करते हैं. इस बीच कई लोग ऐसे भी हैं जो टॉयलेट जाते समय भी फोन का इस्तेमाल करते हैं. जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. वीडियो में जानें टॉयलेट में फोन चलाने के सभी साइड इफेक्ट के बारे विस्तार से. देखें वीडियो

Side Effects of Using Mobile Phone In Toilet:आजकल मोबाइल फोन हमारी जिन्दगी का अहम हिस्सा बन चुका है. दिन की शुरुआत से लेकर खाना खाने और रात के सोने तक हम फोन को साथ ही रखते हैं. मोबाइल के बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है. इससे एक सेकंड भी दूर होने से शरीर में बेचैनी सी होने लगती है. कुछ लोग तो फोन को टॉयलेट में भी लेकर जाते हैं. ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि टॉयलेट में फोन इस्तेमाल करते समय हमें समय का पता ही नहीं चल पाता. जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. आज के इस वीडियो में हम आपको टॉयलेट में फोन चलाने के साइड इफेक्ट के बारे में बताएंगे. देखें वीडियो