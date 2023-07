Hindi Video Gallery

Toilet में फोन ले जाने वाले हो जाएं Alert, वरना जानलेवा बीमारियों के हो सकते हैं शिकार, वीडियो में जानें कैसे करें बचाव| Watch Video

Why Not To Use Phone In Toilet: टेक्नॉलजी ने लोगों की लाइफ को आसान बनाने के साथ-साथ आलसी भी बना दिया है. शुरुआत में फोन का इस्तेमाल दूर रह रहे लोगों से बातचीत करने के लिए किया जाता था. लेकिन अब लोग तो 24 घंटे फोल के पास ही चिपक कर बैठते हैं. इतनी ही नहीं लोग वॉशरुम हो या टॉयलेट यहां भी फोन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है टॉयलेट में फोन का इस्तेमाल करने से आप गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं. आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन से गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं और इसके बचने के क्या उपाय हैं. देखें वीडियो

