Urfi Javed 5 Bold Looks : बिग बॉस OTT से चर्चा में आईं उर्फी जावेदअपनी बोल्ड लुक्स और ट्रेंडी स्टाइल के लिए जानी जाती हैं. उन्हें कई बार अपनी ड्रेसेज के साथ एक्सपेरिमेंट करते(Boldest outfits of Urfi Javed) हुए देखा गया है जिसके कारण अक्सर उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है. हालांकि उर्फी को इन ट्रोलिंग से कोई फरक नही पड़ता और वो (Urfi Javed bold looks)अपनी बोल्ड अदाओं को सोशल मीडिया(5 hot looks of Urfi Javed) पर करती हैं जमकर फ्लांट. इस वीडियो में देखिए उर्फी जावेद की अबतक की सबसे बोल्डेस्ट लुक्स.