Top 5 films that may release on OTT : कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बेशक ही काफी नुकसान पहुंचाया है. इस साल बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में जैसे(Bollywood films that will release on OTT in 2022) भूल भुलैया 2 और गुडबाय होने जा रही थीं थिएटर्स में रिलीज़. लेकिन कोरोना महामारी के कारण सरकार द्वारा लगाई पाबंदियों की वजह से अफसोस इस साल यह फिल्में(Top 5 movies that will release on OTT platforms) थिएटर में नहीं हो पाएंगी रिलीज. इसी के साथ यह बड़ी फिल्में इस साल हो सकती हैं OTT पर रिलीज़. वीडियो में जानिए उन टॉप 5 बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट जो इस साल होंगी OTT पर रिलीज़.Also Read - क्या करते हैं Shark Tank India के Sharks? कितनी है उनकी Net Worth; Watch Video