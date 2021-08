Top 5 Gaming Smartphones under Rs. 40,000: समय के साथ साथ गेमिंग स्मार्टफोन्स का ट्रेंड पुरे वर्ल्ड में बढ़ता जा रहा है. गेम्स जैसे पुबज,(PUBG) कैंडी क्रश, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप आये दिन हेडलाइंस बनाते नज़र आ रहे हैं, और इसी के साथ बढ़ रही है गेमिंग स्मार्टफोन्स की बिक्री. अगर आप भी अपने लिए एक अच्छा और बजट में गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं. आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 40,000 रुपये के बजट में आप कौन से गेमिंग स्मार्टफोन ले सकते हैं. ( In today’s video we will tell you which gaming smartphone you can get in the budget of Rs 40,000.) अधिक जानने के लिए पूरा वीडियो देखेंAlso Read - Flipkart's Big Saving Days Sale: जानिए सेल में मिलने वाले टॉप 5 स्मार्टफोन्स के बारे में, जिन्हे सेल में ऑफर्स के साथ खरीदा जा सकता है