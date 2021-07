भारत में यू तो बहुत अलग अलग खूबसूरत राज्य हैं पर एक राज्य ऐसा है जो खास कर अपनी संस्कृति और इतिहास के कारण काफी मशहूर है. कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाने वाला यह राज्य और कोई नही बल्कि राजस्थान हैं. यहा का शाही इतिहास और रंग बिरंगा कल्चर हर किसी को प्यारा लगता हैं. (Rajasthan tourism) चाहे वो बड़े बड़े महल देखने के लिए हो, या उठ सफारी, डाल बाटी चूरमा या फिर रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग, राजस्थान जाना हर किसी का ख्वाब होता हैं. तो अगर आप अभी तक राजस्थान नहीं गए हैं तो प्लान बना लीजिए क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए राजस्थान के 5 टॉप शहर जो आपको जरूर देखने चाहिए. (best places to visit in Rajasthan)

उदयपुर (Udaipur): उदयपुर, प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाना वाला एक खूबसूरत शहर हैं. यहां काफी सुंदर लेक्स होने के कारण यह सिटी ऑफ लेक्स भी कहलाता हैं. उदयपुर का लेक पैलेस, बागोर की हवेली और अन्य महल देखने लायक हैं. तो आप यहां जरूर जाइए. जैसलमेर (Jaisalmer): जैसलमेर एक ऐसा शहर है जिसके बिना आपके राजस्थान की यात्रा अधूरी होगी. जी हां, तो आप जैसलमेर को भी अपने लिस्ट में एड कर लीजिए. गोल्डन सिटी कहलाना वाला यह शहर अपनी रेत से भरे रेगिस्तान और शानदार किलों के लिए काफी मशहूर हैं. यहाँ का जैसलमेर किल्ला और सैम सेंड ड्यून्स आपको बहुत पसंद आएंगे. जयपुर (Jaipur): क्या आप जानते हैं, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता हैं? जी हां, गुलाबी रंग से भरा यह शहर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर हैं. यहां के महल और मंदिरों की संख्या भी ज्यादा हैं. अगर आप यहां जाए तो जल महल, हवा महल और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साईट जंतर मंतर देखना ना भूले. माउंट आबू (Mount Abu): माउंट आबू राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन हैं. अरावली के हरे भरे पहाड़ों के सबसे ऊंचे पॉइंट पर बसा है यह हिल स्टेशन. यहां ज्यादातर लोग यहां के नेचर, हिस्टोरिकल प्लेसिस, मंदिरों और मौसम का मजा लेने आते हैं. आप यहां जाए तो सनसेट पॉइंट, टॉड रोक और खास कर दिलवाड़ा का जैन मंदिर जरूर जाएं. चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh): चित्तौड़गढ़ भारतीय इतिहास के सबसे एंशियेंट शहरों में से एक है. यह शहर महाराणा प्रताप और मीरा बाई जैसे कई हिस्टोरिकल फिगर्स का जन्म स्थान है. यहां का चित्तौड़ फोर्ट बहुत ही लाजवाब हैं और आप वहा राणा कुंभ पैलेस, रानी पद्मिनी का महल ओर साउंड एंड लाइट तो बिलकुल मिस मत कीजिएगा.

अगर आप राजस्थान जाएं, तो इन शहरों को जरूर विजिट करे और हमसे आपके एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलें.

