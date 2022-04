Top 50 News of The Day: इस वीडियो में देखिए वह 50 खबरें जो हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरें. इस समय विश्व भर में Geopolitical Situation डांवाडोल हो रही है. ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन यूक्रेन पहुंचे हैं. इससे रूस नाराज़ हो गया है. दूसरी ओर तबाही कराने के बाद भी यूक्रेन के राष्ट्रपति Volodymyr Zelensky रूस को धमका रहे हैं. इन सबके बीच यूक्रेन के शहरों पर रूसी हमले लगातार जारी हैं. यूक्रेन के ओडेसा से लोगों का पलायन जारी है। हजारों की संख्या में रोमानिया पहुँच रहे हैं रूसी शरणार्थी | Watch VideoAlso Read - PM मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन आज करेंगे वर्चुअल बैठक, इन मुद्दों पर बातचीत संभव