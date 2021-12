Top Cryptocurrency News: वह दिन दूर नही जब डिजिटल मुद्राएं क्रिप्टोकरेंसी भविष्य की ग्लोबल करेंसी साबित होगी. लोग आजकल क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफी (All crypto currency market 2021 updates) तेजी से कर रहे हैं. बात की जाए इस(Which cryptocurrencies made headlines in 2021) साल की क्रिप्टो मार्केट की तो Bitcoin, Ethereum, Alt coins, dodge coins और Shiba Inu इस साल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में नंबर वन ली लिस्ट में शामिल हुए. इस वीडियो में जानिए क्रिप्टो एक्सपर्ट और Scenes by Avalon के को फाउंडर और CFO शशांक उदुपा द्वारा इस साल की क्रिप्टोकरंसी मार्केट के बारे में सारी अपसेट्स.Also Read - Crypto Credit Cards: बैंकों के क्रेडिट कार्ड से कितना अलग होता है क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड, जानिए पूरी डिटेल्स