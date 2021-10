Health Benefits Of Health Benefits : सेब का सिरका या फिर एप्पल साइडर विनेगर सिरके का ही एक प्रकार है जिसे सेब को फरमेंट कर के बनाया जाता है. इसका उपयोग कई तरह के खानों में (Top health benefits of apple cider vinegar)स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है. मगर क्या आप जानते है की सेव का सिरका हमारी सेहत के लिए किया लाभदायक है ? एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल सदियों से (Health cider vinegar health benefits in hindi)औषधि के रूप में किया जा रहा है. डॉक्टर्स के मुताबिक़ सेब के सिरके का रोज़ाना सेवन करने से डायबिटीज, स्किन प्रोब्लेम्स, पेट की समस्या और अन्य इन्फेशंस दूर रहते हैं. इस वीडियो में बताएंगे आपको सेब के सिरके के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में. वीडियो देखेंAlso Read - Skin Care Tips Video: केले के छिलके रखते हैं एक्ने और ब्लैक हेड्स को दूर, आज ही अपनाएं और सुंदर त्वचा पाएं