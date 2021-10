Benefits of Curry leaves : करी पत्ता भारतीय खान पान का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण हिस्सा है. इसका इस्तेमाल कई तरह के भोजन बनाने में किया जाता है. इसे मीठा नीम के नाम से भी जाना जाता है और भोजन के साथ साथ (Health benefits of curry leaves)इसका उपयोग हर्बल मेडिसिंस में भी किया जाता है. डॉक्टर्स का मानना है की(Benefits of curry patta) करी पत्ता का सेवन करने हमारे स्वस्थ के लिया बहुत(Top Health benefits of curry leaves in hindi) लाभकारी होता है. करी पत्ते में आयरन, प्रोटींस, कैल्शियम, फाइबर और अमीनो एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो की एनीमिया, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में भी सक्षम होता है. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे करी पत्ता और उसके उन हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जिसे सुनते ही आपके होश उड़ जायेंगे. वीडियो देखेंAlso Read - Ayurveda Treatment For Stomach Problems : इन आयुर्वेदिक नुस्खों से पाएं पेट की समस्या से इंस्टैंट रिलीफ | WATCH